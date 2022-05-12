Филипповское сельское поселение, Владимирская область, , 18:26 — REGNUM Жители Филипповского поселения Киржачского района Владимирской области борются с незаконной продажей государственных земель и лесных участков на территории сельского поселения. Как сообщили ИА REGNUM активисты, через фиктивную, по их мнению, процедуру банкротства из активов колхоза им. Кирова выводятся сельскохозяйственные и лесные земли для перепродажи под застройку, и этот процесс продолжается, несмотря на вскрывшиеся нарушения.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

Жители поселения заявляют, что местные власти грубо игнорируют уже вступившие в законную силу судебные акты, признавшие незаконной продажу 1500 га леса. Этот лесной массив в государственном кадастре недвижимости перевели в категорию земельных участков промышленного назначения, и в 2016 году глава колхоза Олег Иванов продал участок под строительство экотехнопарка. По аналогичным схемам другие лесные участки в кадастре были отнесены к землям населенных пунктов или сельскохозяйственного назначения, оформлены в собственность колхоза и перепроданы частным лицам.

Лесной участок, на защиту которого встали жители Филипповского поселения, в реестре недвижимости числится как земли населенных пунктов, однако в Государственном лесном реестре в 2018 году он относился к Филипповскому лесничеству. Постановления правительства РФ о переводе этого участка в другую категорию нет. Сейчас участок выставлен на продажу.

При этом Росреестр в 2020 году подтвердил, что картографическая часть проекта землеустройства колхоза им. Кирова была незаконно изменена. Туда добавили участки, которые на самом деле никогда в пользование колхозу не передавались. Однако за это никто не понес ответственности.

В апреле это проблему на личный контроль взял прокурор области Владимир Малкин. Активисты считают, что действия главы фактически не функционирующего колхоза причинили значительный ущерб государству и окружающей среде.

«Сейчас как никогда остро стоит вопрос обеспечения населения продовольствием. Преднамеренное банкротство крупнейшего сельхозпредприятия района и вывод его активов (техники, сельхозземель и т.д.) в этих условиях недопустимы», — считают местные жители.