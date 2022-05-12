Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Варианта предоставления Киеву ядерного оружия в США не рассматривали и не рассматривают, заявила 12 мая помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на слушаниях в Сенате.

Инструктор США на Украине U. S. Army

Отметив, что Пентагон помогает Киеву оружием и военной техникой, Донфрид уточнила:

«Однако не стоит вопрос о предоставлении Украине ядерных вооружений».

Она добавила, что американские военные официально не воюют на Украине: Пентагон туда их не посылал. Собственное вооружение США таким образом на Украине не используют, поскольку Штаты «не являются прямой стороной этого конфликта».

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