Госдеп США заявляет, что Украине не планировалось давать ядерного оружия
Вашингтон, 12 мая, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Варианта предоставления Киеву ядерного оружия в США не рассматривали и не рассматривают, заявила 12 мая помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на слушаниях в Сенате.
U. S. Army
Инструктор США на Украине
Отметив, что Пентагон помогает Киеву оружием и военной техникой, Донфрид уточнила:
«Однако не стоит вопрос о предоставлении Украине ядерных вооружений».
Она добавила, что американские военные официально не воюют на Украине: Пентагон туда их не посылал. Собственное вооружение США, таким образом, на Украине не используют, поскольку Штаты «не являются прямой стороной этого конфликта».