Вашингтон, 12 мая, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Варианта предоставления Киеву ядерного оружия в США не рассматривали и не рассматривают, заявила 12 мая помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на слушаниях в Сенате.

U. S. Army Инструктор США на Украине

Отметив, что Пентагон помогает Киеву оружием и военной техникой, Донфрид уточнила:

«Однако не стоит вопрос о предоставлении Украине ядерных вооружений».

Она добавила, что американские военные официально не воюют на Украине: Пентагон туда их не посылал. Собственное вооружение США, таким образом, на Украине не используют, поскольку Штаты «не являются прямой стороной этого конфликта».