Бишкек, 12 мая 2022, 18:24 — REGNUM Председатель национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Киргизии Сыртбай Мусаев подал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 12 мая.
Президент Киргизии Садыр Жапаров отставку принял и подписал указ о его освобождении от занимаемой должности.
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Причины, по которым глава нацкомиссии по госязыку решил уволиться, в администрации главы государства озвучивать не стали.
Отметим, что Сыртбай Мусаев занимал этот пост с января 2021 года.
Вместо него на должность руководителя национальной комиссии по государственному языку и языковой политике назначен Каныбек Осмоналиев.
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