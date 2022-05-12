Бишкек, , 18:24 — REGNUM Председатель национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Киргизии Сыртбай Мусаев подал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 12 мая.

Отставка

Президент Киргизии Садыр Жапаров отставку принял и подписал указ о его освобождении от занимаемой должности.

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Причины, по которым глава нацкомиссии по госязыку решил уволиться, в администрации главы государства озвучивать не стали.

Отметим, что Сыртбай Мусаев занимал этот пост с января 2021 года.

Вместо него на должность руководителя национальной комиссии по государственному языку и языковой политике назначен Каныбек Осмоналиев.

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