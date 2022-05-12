Пенза, , 18:33 — REGNUM В Пензенской области за неделю (29 апреля — 6 мая) наибольший рост цен зафиксирован на хлеб и бытовую химию. Соответствующую информацию опубликовал 12 мая Пензастат.

Хлебобулочные изделия 3268zauber

По состоянию на 6 мая, один килограмм ржаного хлеба в Пензенской области реализовывали за 58,5 рублей (+6,55% по сравнению с 29 апреля). Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки подорожали на 5,26%, или 82,54 руб./кг. На 4,16% за неделю выросли цены на картофель (54,13 руб./кг), яблоки подорожали на 4% (118,05 руб./кг), на 3,73% — помидоры (198,22 руб./кг), на 2,6% больше стоил один килограмм пшеничной муки, или 52,66 рублей.

Среди непродовольственных товаров лидируют по росту цен шампунь (+4,96%), зубная паста (+3,66%) и стиральный порошок (+2,6%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, российские производители кондитерских изделий могут отказаться от пальмового масла и заместить его подсолнечным, но это приведет к росту цен на конфеты, печенье и хлебобулочную продукцию.

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