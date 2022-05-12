Владикавказ, , 18:20 — REGNUM В Северной Осетии приведут в порядок старейший на Юге России парк, который находится в городе Владикавказе. На его благоустройство направят около 95 млн рублей. Такие данные привел глава правительства региона Борис Джанаев.

Владикавказ Иосиф Короткий (Iosif Korotkij)

По словам премьер-министра, парк имени Коста Хетагурова будет отреставрирован по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Уже подписано распоряжение о выделении денежных средств на этот проект. Также перед началом работ будет составлен график их проведения, чтобы «гости и горожане никаких неудобств не испытывали».

Напомним, история создания парка имени Коста Хетагурова во Владикавказе восходит к 30-м годам XIX века. Он был разбит возле комендатуры Владикавказской крепости и стал называться Комендантским. В 60-х годах XIX столетия сад стали называть Городским.