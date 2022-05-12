Шарья, Костромская область, 12 мая, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Благоустройство парка «Музей леса», названного «самым стильным» общественным пространством Костромской области планируют завершить к 1 июля 2022 года. Об этом со ссылкой на сайт государственных закупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Визуализация парка в Шарье

Рабочим предстоит доделать работы, которые не успел выполнить прежний подрядчик — поставить скамейки, сделать и установить стеклянный купол для проведения мероприятий, проложить электросети.

Напомним, проект парка стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Конкурс входит в национальный проект «Жилье и городская среда». На приведения парка в порядок выделили 100 млн рублей, 70% работ профинансировала федерация.

Изначально за благоустройство общественного пространства взялась ярославская фирма «Авангард-Строй». Парк должен был быть готов 15 августа 2021 года, однако к этому моменту подрядчик успел выполнить менее половины от запланированного объёма. Рабочие смонтировали карусель, сцену, лестницы, спортивное оборудование, подготовили главную площадь и вход в парк, выложили тротуары плиткой.

В начале 2022 года контракт был расторгнут. Администрация Шарьи объявила новый конкурс за 47 млн рублей, на который заявился ещё один подрядчик из Ярославля — фирма «Фаворит». Как следует из информации, размещённой на портале, это её первый государственный контракт. Справится ли новый исполнитель с завершением благоустройства — покажет время. Прежний подрядчик был оштрафован на 836 тысяч рублей, из которых на данный момент заплатил 729. В реестр недобросовестных поставщиков компания не попала.