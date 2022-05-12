Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Американский видеохостинг YouTube, который произвольно и без предупреждения заблокировал аккаунт телеканала «ЛенТВ24» (Ленинградская область) якобы «за нарушение правил сообщества» после трансляции парада Победы, вернул канал на свою платформу, сообщили 12 мая в пресс-службе телеканала.

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Руководство телеканала поблагодарило Роскомнадзор, который оперативно заступился за СМИ и потребовал от администрации Google разблокировать канал, а также первого зампреда Комиссии по СМИ Общественной палаты России Александра Малькевича и сенатора от Ленобласти Сергея Перминова, также заступившихся за региональное СМИ.

«Искреннее, честное спасибо мы скажем всем, кто с 9 мая включился в нашу борьбу за свободу слова», — подчеркнуло руководство телеканала.