Москва, , 18:10 — REGNUM Россия, а не Польша наложила запрет на использование газопровода, который принадлежит польской компании EuRoPol GAZ, говорится в сообщении официального представителя Газпрома Сергея Куприянова в телеграм-канале.

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«В соответствии с указом президента РФ №252 от 3 мая 2022 г. и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 г. введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний, — говорится в сообщении. — В их числе — компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал — Европа».

Куприянов пояснил, что Россия ввела «запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями». Поэтому Газпром запретил использовать для транспортировки российского газа через Польшу принадлежащий EuRoPol GAZ газопровод.

В сообщении также сказано, что Польша не раз нарушала права Газпрома как акционера EuRoPol GAZ. Недавно, 26 апреля, польская сторона внесла Газпром в чёрный список, заблокировав для него возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.

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