Москва, , 18:04 — REGNUM Марьям Тилляева, экс-супруга блогера Амирана Сардарова, прокомментировала слухи об их воссоединении. Тилляева написала пост на эту тему 12 мая в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Амиран Сардаров Скриншот с YouTube

Тилляева опровергла информацию о возобновлении отношений с Сардаровым. «Мы с Амираном не вместе… сняв последний ролик, я ему помогла восстановить репутацию. Так как мне его было жалко, и я посчитала, что слишком грубо выразилась в первый раз», — объяснила она.

Ранее Марьям Тилляева обвинила Амирана Сардарова в эмоциональном и физическом насилии. Она также заявила, что блогер украл у неё дорогие серьги.

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