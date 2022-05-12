Владикавказ, , 18:04 — REGNUM Власти Северной Осетии нашли применение зданию бывшего Дома офицеров во Владикавказе. В этом помещении обоснуется Дворец бракосочетаний. Об этом сообщил 12 мая глава республики Сергей Меняйло в ходе состоявшейся ежегодной пресс-конференции.

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«25 мая состоится суд с собственниками Дома офицеров. Рассматриваем на его месте строительство Дворца бракосочетания», — заявил Меняйло.

Он также отметил, что процесс уже идет, и высказал уверенность, что решение суда будет принято в пользу властей региона. После этого будет сделан хороший ремонт. Фасад здания будет сохранен, а внутри оно станет современным Дворцом бракосочетаний.

Напомним, здание, построенное в конце 19-го века на одной из центральных улиц города Владикавказа, где ранее был размещен Дом офицеров, было продано Министерством обороны в 2012 году. За девять лет сменилось шесть собственников. Помещение за эти годы ветшало, разрушалось и даже горело.