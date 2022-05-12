Москва, 12 мая 2022, 19:33 — REGNUM Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал видеоприглашение на предстоящий сольный концерт в Москве. Выход ролика состоялся в официальном сообществе лейбла «Газгольдер» во «ВКонтакте» 12 мая.
На видео исполнитель в необычном формате проводит экскурсию по месту проведения концерта — стадиону «Лужники». Также в ролике можно услышать новую композицию рэпера, выход которой, вероятно, будет приурочен к будущему мероприятию.
Напомним, что московский концерт Басты состоится 18 июня 2022 года. Помимо рэпера, на сцене также выступят Гуф (Алексей Долматов), МакSим (Марина Абросимова), Zivert (Юлия Зиверт) и многие другие.
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