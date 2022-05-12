Москва, 12 мая, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал видеоприглашение на предстоящий сольный концерт в Москве. Выход ролика состоялся в официальном сообществе лейбла «Газгольдер»‎ во «ВКонтакте»‎ 12 мая.

Gazgolder Василий Михайлович Вакуленко (Баста)

На видео исполнитель в необычном формате проводит экскурсию по месту проведения концерта — стадиону «Лужники»‎. Также в ролике можно услышать новую композицию рэпера, выход которой, вероятно, будет приурочен к будущему мероприятию.

Напомним, что московский концерт Басты состоится 18 июня 2022 года. Помимо рэпера, на сцене также выступят Гуф (Алексей Долматов), МакSим (Марина Абросимова), Zivert (Юлия Зиверт) и многие другие.