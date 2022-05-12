Вена, , 18:01 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) понизила свой прогноз относительно роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,2 млн баррелей — до 100,3 млн баррелей в сутки, следует из опубликованного 12 мая доклада организации.

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В комментарии ОПЕК отмечается, что рост спроса в текущем году замедлится на фоне прогнозируемого снижения мирового ВВП, новой волны COVID-19, а также геополитической ситуации в Восточной Европе.

По оценкам организации, в I квартале 2022 года мировой спрос на нефть вырос до 5,2 млн баррелей в сутки, благодаря ослаблению коронавирусных ограничений в мире и принимаемым властями стран мерам по стимулированию экономики. Между тем ожидается, что по итогам II квартала рост замедлится до 2,8 млн баррелей в сутки.