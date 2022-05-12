Ухта, Коми, 12 мая, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Ухтинской школе №13 могут присвоить имя героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова (позывной Моторола), сообщает администрация города.

Andrew Butko Арсений Павлов (Моторола)

По данным ведомства, инициатива будет поставлен на обсуждение общественного совета. Если идея найдет отклик, то до конца мая решение о присвоении школе имени Арсена Павлова будет принято.

Арсен Павлов родился 2 февраля 1983 года в Ухте, окончил среднюю образовательную школу №13, в 2002 году покинул Ухту и стал служить в Вооружённых силах России. Известность Павлов получил в 2014 году как командир батальона «Спарта». Павлов трагически погиб в октябре 2016 года. Позже были названы имена причастных к его убийству.

Награжден медалью России «За возвращение Крыма», медалью «За защиту Крыма», знаком отличия военнослужащих Северо-Кавказского военного округа «За службу на Кавказе». Также А. Павлову присвоено звание Герой Донецкой Народной Республики, награжден медалями ДНР «За оборону Славянска», «За боевые заслуги» и «За оборону Иловайска».

Как сообщало ИА REGNUM, под Харьковом от огнестрельного ранения погиб уроженец Коми.