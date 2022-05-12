Петрозаводск, 12 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В столице Республики Карелия, городе Петрозаводске, появилась первая табличка с названием новой улицы — улицы Защитников Донбасса, сообщил 12 мая глава города Владимир Любарский.

vk.com/vkl1968 Улицы Защитников Донбасса в Петрозаводске.

По его словам, на открытии таблички присутствовали родственники рядового Дмитрия Ижековского и старшего матроса Тимофея Петухова — жителей Карелии, которые погибли в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

«Понимаю, как тяжело родным. Понимаю, насколько невосполнима их утрата. И посвятить улицу памяти бойцов — это лишь маленькая толика того, что мы можем сделать, — сказал Любарский. — Дмитрий и Тимофей исполнили свой гражданский и воинский долг до конца и отдали жизнь за защиту Донбасса. Уверен, что этот героический поступок жители Петрозаводска никогда не забудут. Мы для этого будем делать всё возможное».

Также глава Петрозаводска анонсировал открытие в школе №55, которая стоит по соседству с новой улицей, экспозиции, посвящённой подвигу героев.

«Возможно, в будущем экспозиция вырастет до музея, — заметил глава Петрозаводска. — Солдаты, отдавшие свою жизнь, нуждаются в первую очередь, как и мы все, в памяти».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по сообщению властей, при исполнении воинского долга погибли 13 уроженцев Карелии: ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик Павел Самохин, сержант, старший радист разведбатальона Роман Грудов, 21-летний военнослужащий Никита Ерошкин и 19-летний Кирилл Некрасов, 24-летний Егор Терзи, гвардии ефрейтор, гранатометчик Василий Дзекунов, гвардии младший сержант Андрей Гришин, старший матрос десантно-штурмового взвода Тимофей Петухов, механик-водитель артиллерийской батареи Дмитрий Ижековский, командир зенитно-ракетного отделения Александр Пришивалко, наводчик мотострелковой роты Кирилл Власов, разведчик-радиотелеграфист, рядовой Петр Наумов, сержант, механик-водитель Виталий Тишкевич.