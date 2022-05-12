Кострома, 12 мая, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Костромичи пожаловались на «махинации» с оплатой за проезд в городском общественном транспорте. Об этом они написали в социальных сетях. По словам костромички Натальи Лапиной, в автобусе No 66 с её карты списали три суммы за проезд и потребовали оплаты наличными.

Voronezh-city.ru Терминал безналичной оплаты в автобусе

«В автобусе No66 за одну поездку было тройное списание с карты. Водитель берет карту и потом выдает, что ничего не получается, карту возвращает и далее платишь наличкой. Чуть позже мне пришли три СМС о списании средств. Эти манипуляции он делает с каждым пассажиром. Деньги мне автоматически не вернулись».

Другие комментаторы отметили, что сталкивались с аналогичной проблемой на других маршрутах. Им пришлось заплатить за проезд не 23 рубля, а в четыре или шесть раз больше. Проблема наблюдалась в автобусах No15, 65 и 99.

«У меня вместо 23 рублей списали 92 рубля в 66 автобусе. СМС об этом пришла позднее — ночью» , — отметила Эльвира Гисматуллина.

«Так же списали сумму за шесть поездок в 99 автобусе» , — написала Марина Емельянова

«У меня была подобная ситуация в 15 автобусе. Списалось как за четыре поездки, а водитель утверждал, что за одну» , — согласилась Анастасия Светлова.

«На 65 маршруте водитель практикует такой метод: он держит пальцем кнопку терминала и денежки списываются, а лента не едет. Говорит, что денег на карте нет, и так люди по три раза прикладывают, а потом еще и наличкой платят» , — написал Анатолий Шеробьёв.

Всего о подобных ситуациях заявили 16 человек. Корреспондент информационного агентства обратился за комментариями к руководителю Управления городского пассажирского транспорта Костромы Сергею Будько. По мнению чиновника, проблема связана с перебоями с интернет-соединением.

«Это происходит потому, что где-то присутствует недостаточно прочное интернет-соединение, сигнал от валидатора к серверам банков просто не доходит, или доходит с опозданием. Да, обращения по этой проблеме есть, но они единичные. В каждом из случаев мы отсылаем людей к кредитным организациям, и они не возвращаются к нам. Из этого можно сделать вывод, что граждане добиваются возврата своих средств. Если человек прикладывает карту один раз, но списывается за несколько поездок — это не вина водителя. Ему просто никак не влезть в эту систему. Могу костромичам посоветовать не торопиться, не прикладывать карту несколько раз подряд. Приложили-подождали. Проверили мобильное приложение банка. В любом случае у вас есть законное право оплатить проезд пока вы едете до следующей остановки» , — пояснил Будько.

Напомним, безналичная оплата в городских автобусах, троллейбусах и маршрутных такси заработала с весны 2021 года. Однако, время от времени в работе системы случаются сбои. Костромичи неоднократно жаловались на неработающие валидаторы и просьбы водителей переводить деньги на их личные карты. Профильное управление городской администрации проводит проверки по заявлениям, но полностью решить проблему пока не удалось. В городе все ещё можно встретить автобусы, водители которых ссылаются на нерабочую технику и принимают оплату по номеру телефона.