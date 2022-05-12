Нью-Дели, 12 мая, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Индия впервые провела испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos увеличенной дальности, запущенной с истребителя Су-30МКИ, сообщает 12 мая пресс-служба индийского министерства обороны.

Anirvan Shukla Ракеты «БраМос»

Ракета поразила намеченную цель в Бенгальском заливе.

«Проведен первый запуск версии ракеты БраМос увеличенной дальности с истребителя Су-30МКИ. Испытание прошло по плану, и ракета достигла поставленной цели в районе Бенгальского залива», — указано в сообщении военного ведомства.

Подчёркивается, что с помощью этой ракеты ВВС Индии «могут наносить высокоточные удары с самолётов Су-30МКИ по наземным и морским целям на очень больших расстояниях».

«Увеличенная дальность ракеты в сочетании с высокими характеристиками самолета Су-30МКИ обеспечивают военно-воздушным силам Индии стратегические возможности», — отмечает военное ведомство Индии.

Напомним, сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos разработана совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace и выпускается с 2001 года. Ракета состоит на вооружении ВВС, ВМС и сухопутных войск Индии.