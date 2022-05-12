Челябинск, , 17:55 — REGNUM Солистка группы «Воровайки» Светлана Ларионова отправилась в гастрольный тур по России. Об этом 12 мая пишет StarHit.

Светлана Ларионова, солистка группы «Воровайки» Кадр из видео на канале Star News

Первый концерт группа дала в Челябинске. Как отмечает издание, несмотря на недавние проблемы со здоровьем, Ларионова без труда исполняла все хиты коллектива, после чего даже пообщалась с фанатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Светлана Ларионова находилась в больнице более двух недель из-за отравления, полученного на концерте в Костроме. Из-за «острой интоксикации» которая привела к отказу печени, артистку ввели в медикаментозную кому.

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