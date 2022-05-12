Челябинск, 12 мая 2022, 17:55 — REGNUM Солистка группы «Воровайки» Светлана Ларионова отправилась в гастрольный тур по России. Об этом 12 мая пишет StarHit.

Светлана Ларионова, солистка группы «Воровайки»
Светлана Ларионова, солистка группы «Воровайки»
Кадр из видео на канале Star News

Первый концерт группа дала в Челябинске. Как отмечает издание, несмотря на недавние проблемы со здоровьем, Ларионова без труда исполняла все хиты коллектива, после чего даже пообщалась с фанатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Светлана Ларионова находилась в больнице более двух недель из-за отравления, полученного на концерте в Костроме. Из-за «острой интоксикации» которая привела к отказу печени, артистку ввели в медикаментозную кому.

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