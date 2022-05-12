Вашингтон, , 18:10 — REGNUM США намерены поделиться технологиями, используемыми для производства вакцин от COVID-19, через Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщил 12 мая президент США Джо Байден, выступая на открытии международного саммита по борьбе с COVID-19.

Джо Байден U.S. Department of Defence

«Мы сделаем доступными медицинские технологии, принадлежащие правительству США, включая те, которые используется во многих вакцинах от COVID-19», — приводит его слова Reuters.

Сообщается, что Белый дом также работает над увеличением темпов экспресс-тестирования и противовирусного лечения в труднодоступных местах, где проживают изолированные группы населения.

Кроме этого, США намерены внести дополнительные $200 млн в глобальный фонд здравоохранения при Всемирном банке для борьбы с различными вирусами в дальнейшем, в результате чего общий вклад Соединённых Штатов достигнет $450 миллионов.

Напомним, саммит, посвящённый вопросам борьбы с COVID-19, организованный совместно Соединёнными Штатами, Белизом, Германией, Индонезией и Сенегалом, проходит 12 мая в виртуальном формате.