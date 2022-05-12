Москва, , 17:45 — REGNUM Российский режиссёр Юрий Грымов раскритиковал певца Витаса (Виталий Грачёв) после их сотрудничества во время съёмок клипа на песню «Опера № 2». Об этом 12 мая сообщил портал CT News.

Витас Кадр из интервью на телевидении

По словам режиссёра, именно он придумал образ поющего «ихтиандра» с жабрами, который впоследствии принёс Витасу массовую популярность. Однако спустя время после премьеры клипа продюсер музыканта отказался продолжать сотрудничество с Грымовым, сделав выбор в пользу других клипмейкеров, чем и задел режиссёра.

Напомним, что «Опера № 2» является одной из наиболее известных работ в карьере Витаса. Выход же одноимённого ролика состоялся в 2001 году.

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