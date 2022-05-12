12 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Образование без воспитания ничего не значит. При этом и первое, и второе должны содержать живое начало. И вот о том, как этого добиться, нам, определённо, стоит задуматься — на всех уровнях.

Платон Беседин, , 18:40 — REGNUM Две истории, шкварча и пугая, добрались до нас из российских образовательных учреждений. И шокировали, заставляя вопрошать: что это: глупость или диверсия? Или окончательный и непоправимый коллапс?

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

В одной из подмосковных элитных школ руководство и учителя прессанули девятиклассника за футболку с символом Z. Футболку заставили снять, а заодно и российский флаг отобрали. Сделали это бдительные церберы, потому что символика Z могла оскорбить остальных учащихся. Видимо, российский флаг должен был повергнуть их в бегство, не иначе. Заметьте, произошло это не в Лондоне, не в Киеве, не в Кракове, а в Подмосковье.

Выдохнули? Поехали дальше. Безумцы ведь идут кучно. В Алтайском крае блеснула одна школа, где учителям рекомендовали показать детям эпический мультфильм. Персонажи, раскрашенные в цвета украинского и российского флагов, вроде как дружили, но после ссор на переменах меж ними начался брутальный конфликт

. Цитата из видео «Мультфильм про Ваню и Колю»

А далее подробности от ИА REGNUM (только спокойно!): «Апогеем вражды стало подробное описание действий «Коли», после того как «Ваня» напился и начал крушить дом «Коли». «Ване» досталось битой по голове, головой об батарею. Затем случились отрыв руки, отрезание гениталий. Истязания продолжились молотком по зубам, отрывом ребра, кишками, намотанными на голову, обливанием кипятком, защемлением головы в двери и её отрывом»

Цитата из видео «Мультфильм про Ваню и Колю»

Боюсь, что таких безумств, как в школах в Подмосковье и на Алтае, происходит гораздо больше — просто о подавляющем большинстве мы не знаем. Общественный резонанс получают лишь некоторые случаи. Правильнее же тут говорить о системе — весьма порочной и опасной. Более того, о системе, которой много десятков, если не сотен лет. Ведь прекрасно об этом писал ещё Василий Розанов: «У француза — «chere France», у англичан — «Старая Англия». У немцев — «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия». Как же удивляться, что всякий русский с 16 лет пристает к партии «ниспровержения» государственного строя…»

Стало быть, давно козни в учебных заведениях строят? Да, но может ли это служить утешением? Особенно сейчас, когда Россия бьётся против большей части «цивилизованного мира»? Там скалятся враги внешние, но как быть с врагами внутренними? Я не собираюсь ставить клейма, выносить оценки — тут, как пишут любители штампов, должны разбираться компетентные органы.

Но! Почему происходит подобное в принципе? Да потому что от крайностей мы никак отойти не можем. И они растягивают образование, как на дыбе. С одной стороны, мы пригрели откровенных предателей, которые, обойдёмся без эвфемизмов, ненавидят Россию и эту ненависть несут тем, кому преподают. Это наблюдается повсеместно — в школах и в вузах. «Лучшие люди города» без устали вещают и разоблачают Россию.

С другой стороны, есть так называемый патриотический бюрократизм, который с беспощадностью отбойного молотка вбивает учителям, что те должны растить из юных и совсем юных пламенных патриотов, которые станут поднимать флаги, распевать гимны и вообще образцово Родину любить. А как это сделать? Вот тут кафкианские бюрократы особо не распространяются, предпочитая стандартные тупоголовые методы, точно какой-нибудь Передонов из «Мелкого беса». Ну, с той разницей, что насилие над школьниками запрещено.

Вот и получается, что недотыкомка порою (часто?) берёт вверх. Недотыкомка глупости, пошлости и косности, которые очень быстро становятся чем-то вроде диверсии и предательства. Ведь, чтобы учить, необходимо думать, а нынешняя система образования этого особо не разрешает и не позволяет — отчёты, бумажки, канцеляриты! Ты там дал таблицу с данными наверх, а, учитель? Добавляем к этому катастрофическую нехватку учителей, их уровень подготовки и прочие беды — что получаем в итоге? Катастрофу!

Образование без воспитания ничего не значит. При этом и первое, и второе должны содержать живое начало. И вот о том, как этого добиться, нам, определённо, стоит задуматься — на всех уровнях. А иначе получим ниспровергателей даже не государственного строя, а всего разумного и созидающего в принципе. Или уже получили?