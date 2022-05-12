Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Сенат США планирует провести 12 мая голосование по утверждению на второй срок кандидатуры действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) республиканца Джерома Пауэлла, выдвинутой президентом США Джо Байденом в ноябре 2021, сообщает Reuters.

Глава ФРС США Джером Пауэлл (сс) Federalreserve

Ранее банковский комитет Сената рекомендовал утвердить Пауэлла на второй срок.

Напомним, Джером Пауэлл был выдвинут на пост главы ФРС предыдущим президентом США Дональдом Трампом и занимает должность с февраля 2018 года. ФРС выполняет в США роль центрального банка. В его Совет управляющих входят семь человек.

Ранее стало известно, что Джо Байден выдвигает в Совет управляющих ФРС три новых кандидатуры, стараясь реорганизовать финансовый регулятор в критический для экономики момент.

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