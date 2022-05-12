Сенат США проголосует за утверждение главы ФРС Пауэлла на второй срок
Вашингтон, 12 мая, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Сенат США планирует провести 12 мая голосование по утверждению на второй срок кандидатуры действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) республиканца Джерома Пауэлла, выдвинутой президентом США Джо Байденом в ноябре 2021, сообщает Reuters.
Ранее банковский комитет Сената рекомендовал утвердить Пауэлла на второй срок.
Напомним, Джером Пауэлл был выдвинут на пост главы ФРС предыдущим президентом США Дональдом Трампом и занимает должность с февраля 2018 года. ФРС выполняет в США роль центрального банка. В его Совет управляющих входят семь человек.
Ранее стало известно, что Джо Байден выдвигает в Совет управляющих ФРС три новых кандидатуры, стараясь реорганизовать финансовый регулятор в критический для экономики момент.