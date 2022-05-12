Архангельск, 12 мая, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Два уроженца Архангельской области — Артем Брюшинин и Сергей Абакумов — погибли в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

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«Артем Алексеевич Брюшинин родился в Каргопольском районе. Он был профессиональным военным, ветераном боевых действий. В 2016 году Артем Брюшинин был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии». В последнее время проходил службу по контракту в Мурманской области. В Мурманской области служил и Сергей Петрович Абакумов, уроженец Холмогорского района. После прохождения срочной военной службы в ракетных войсках стратегического назначения в Кирове остался служить в рядах Российской Армии по контракту», — написал глава региона.

Погибшие бойцы посмертно представлены к награждению Орденом Мужества.

«Соболезную родным и близким погибших. Они герои и истинные патриоты своей страны», — подчеркнул Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти выплатят по два миллиона рублей семьям погибших на Украине бойцов.