Грозный, , 17:36 — REGNUM Дело уничтожения нацистов и бандеровцев, а также шайтанов — наемников из множества стран — необходимо довести до конца. На территории Украины необходимо навести порядок. Тех, кто позволяет против России выходки, подобные обливанию краской посла России в Польше, надо поставить на колени. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Cechnya.gov.ru

«Я один из тех, кто просит президента РФ навести порядок полностью на территории Украины. Мы настроены очень жестко, мы просим президента заставить все государства, которые с нами не считаются, встать на колени…. Польша… С послом где так поступают? Это что такое? Что за демократия, что за Европа? Почему не принимают меры. Если бы это было в Чечне, весь мир собрался бы и начал осуждать и вводить санкции. Ну он же посол! Это нарушение всех норм», — заявил чеченский лидер в видеообращении, размещенном в своем Telegram-канале.

Отметив, что на Украине находится множество наемников, националистов из стран, входящих в НАТО, а также их сторонников, Кадыров выразил уверенность, что у них нет главного — силы духа. Всегда выигрывает пехота, не авиация и не артиллерия, подчеркнул чеченский лидер, имея в виду беспрекословное исполнение приказов Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина.

«Все те, кто лает сегодня на Россию, понимает только язык войн. Мы его с детства научились понимать, можем петь, танцевать… Мы его выучили, чтобы защищать людей всех национальностей», — заявил Кадыров.

Он также напомнил, что сатанисты писали гадости про пророка Мухаммада, поэтому каждый из чеченских воинов и даже женщины «готовы достать их глотки и наказать», поэтому он попросил власти Украины — Верховную раду, ВСУ, СБУ — «посмотреть вокруг и успокоить Зеленского». Те, кто сейчас помогает, потом бросит, как в Афганистане, оставив оружие, а наш президент своих не бросает, отметил глава Чечни.