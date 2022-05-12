Кадыров призвал Путина заставить стать на колени тех, кто не считается с РФ
Грозный, 12 мая, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Дело уничтожения нацистов и бандеровцев, а также шайтанов — наемников из множества стран — необходимо довести до конца. На территории Украины необходимо навести порядок. Тех, кто позволяет против России выходки, подобные обливанию краской посла России в Польше, надо поставить на колени. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Отметив, что на Украине находится множество наемников, националистов из стран, входящих в НАТО, а также их сторонников, Кадыров выразил уверенность, что у них нет главного — силы духа. Всегда выигрывает пехота, не авиация и не артиллерия, подчеркнул чеченский лидер, имея в виду беспрекословное исполнение приказов Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина.
Он также напомнил, что сатанисты писали гадости про пророка Мухаммада, поэтому каждый из чеченских воинов и даже женщины «готовы достать их глотки и наказать», поэтому он попросил власти Украины — Верховную раду, ВСУ, СБУ — «посмотреть вокруг и успокоить Зеленского». Те, кто сейчас помогает, потом бросит, как в Афганистане, оставив оружие, а наш президент своих не бросает, отметил глава Чечни.