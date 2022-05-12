12 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Станислав Тарасов, , 18:48 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что «Турция проводит очень хорошую работу» по проведению посреднической миссии между Россией и Украиной, так как «у нее хорошие отношения с обеими сторонами». По его же словам, «ЕС не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной», так как «русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника». При этом он добавил, что «Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России», и «Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами», но «лучше всего, конечно, была бы ООН».

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Действительно, у Турции в качестве посредника что-то получалось. В Анталье при ее участии прошла встреча глав МИД России и Украины. Но в дальнейшем, как подчеркивал президент России Владимир Путин, «Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик». Тем не менее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключает созыва саммита лидеров России, Турции и Украины по урегулированию ситуации на Украине. Он настойчиво названивает в Москву и общается с Путиным, посылает эмиссаров разного ранга в Киев, позиционирует себя в переговорах с другими странами как «признанный посредник и главный специалист на Западе по проблемам Украины». Уже сам факт того, что такая работа Анкары стала находить понимание и, возможно, некоторую поддержку со стороны ЕС, свидетельствует об некоторой успешности в деятельности турецкой дипломатии на этом направлении

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Официальное интернет-представительство президента России

Как не крути, но сохранять диалог с Киевом в условиях отказа от антироссийских санкций непросто. Вот почему Москва в отличие от Киева не пытается политически дискредитировать миссию Эрдогана, хотя на данном этапе трудно представить себе формат неизбежных переговоров, которые рано или поздно должны завершить украинский кризис. Это несмотря на то, что Анкара не поддерживает цели спецоперации России на Украине. Но Турция понимает, что не способна влиять, а тем более остановить осуществление Москвой военной операции на Украине. Тем не менее Анкара не оставляет надежды на возможность хоть как-то капитализировать свое посредничество во внутриполитические и внешнеполитические дивиденды, даже учитывая риск, что политика балансирования между Россией, Украиной и западными странами может закончиться провалом.

Анкара делает ставку на объективные факторы. Она выставляет плюсом свое стратегическое расположение рядом с Россией, Украиной, Ближним Востоком и Европой, контроль над жизненно важными проливами, членство в НАТО и «стратегические отношения» с США. Турция рассчитывает, что сможет хотя бы частично реализовать собственные геополитические амбиции при любом развитии событий. Но главная ее задача в том, чтобы самой не оказаться частью «обширного кризиса» в случае, если ее заставят отступить от позиции нейтралитета. Чтобы избежать такого сценария, Анкара пытается обозначать свое посредничество по достаточно широкому периметру близлежащих регионов. Одновременно Эрдоган пытается сыграть свою обычную партию: конвертировать внутриполитические проблемы во внешнеполитический успех. Поэтому его заявления о посредничестве между Украиной и Россией часто адресуются внутреннему потребителю. Пока у турецкого президента что-то получается.