Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) заложили катер специального назначения «Петергоф» для нужд МЧС. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе АО «Объединенная судостроительная корпорация», куда входит предприятие.

Snsz.ru Цех СНСЗ

В церемонии закладки судна приняли участие начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант Алексей Аникин, генеральный директор АО «СНСЗ» Владимир Середохо, председатель Совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко и другие.

Заказчиком катера является министерство промышленности и торговли РФ. Судно будет использоваться сотрудниками МЧС.

Катер можно применять для предупреждения, ликвидации последствий стихийных и чрезвычайных ситуаций. Также с его помощью спасатели смогут проводить поисково-спасательные операции.

Антенный комплекс судна позволяет получать метеоданные со спутников. Комплекс можно применять для экологического мониторинга, а также для управления другими катерами МЧС. Установку также можно применять для контроля акватории и других задач.

Стоит отметить, что габариты «Петергофа» составляют 30 метров длину, 6,5 метров в ширину, а осадка — 1,5 метров. Катер может передвигаться со скоростью в 50 узлов. На его борту разместится экипаж из двух человек, а также судно сможет вместить 12 человек специального персонала МЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заводе «Северная верфь» в Петербурге подготовили к спуску на воду траулер-процессор «Капитан Брейхман» проекта 170 701. Он предназначен для рыбного промысла.