Вашингтон, 12 мая 2022, 17:49 — REGNUM Количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло в США на минувшей неделе, достигнув самого высокого уровня за последние три месяца, сообщает 12 мая Reuters.
По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю составило 203 тысяч, что стало самым крупным показателем с середины февраля. При этом опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 195 тысяч.
Напомним, что в марте количество еженедельных заявок на пособие по безработице в США достигло 53-летнего минимума, составив 166 тысяч заявлений. Эксперты отметили, что острая нехватка кадров способствует сокращению увольнений, а также создает условия для найма новых сотрудников. Спрос на работников обусловлен резким снижением заболеваемости COVID-19 и отменой коронавирусных ограничений по всей стране.
Согласно официальным данным, в последний день марта в США было открыто рекордное количество вакансий — 11,5 миллиона.
Читайте ранее в этом сюжете: В США растёт число заявок на пособия по безработице