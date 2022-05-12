Москва, 12 мая, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Планируемый снос памятника освободителям Риги является жестом злости и отчаяния. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Композиция «Мать-Родина». Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

«Планируемый снос памятника освободителям Риги — не что иное, как жест злости и отчаяния после того, как запрещенное празднование Дня Победы над фашизмом в Латвии всё же состоялось и показало, что значительная доля рижан свято чтит память советских солдат, павших за освобождение Латвии», — отметил Пискарёв.

По его убеждению, намереваясь снести памятник воинам-освободителям в центре Риги, латвийские власти разжигают гражданскую войну в собственной стране.

Парламентарий также напомнил, что памятник был установлен на народные деньги, которые собирали по всей Латвии.

Парламент Латвии снял последние юридические препятствия для сноса мемориала советским воинам в столичном парке Победы и других воинских памятников времен СССР на территории страны.

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