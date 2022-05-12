Хельсинки, , 17:32 — REGNUM Власти России могут прекратить с 13 мая поставку газа в Финляндию из-за ее решения о вступлении в НАТО, сообщает 12 мая издание Iltalehti.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает источник, власти Финляндии данную информацию не комментируют, однако ожидают, что такая мера может последовать со стороны России как ответ на стремление Финляндии в НАТО. Ранее остановку поставки российского газа анонсировали на 23 мая, так как в этот день подходил очередной срок оплаты.

«Если это будет реализовано, это вызовет серьезные проблемы для отдельных отраслей финской промышленности и производства продуктов питания», — говорится в сообщении.

Председатель парламентской группы «Истинные финны» Вилле Тавио сообщил, что председатели партий и парламентских групп были проинформированы о различных сценариях российских контрмер.

Ранее в МИД России отметили, что «заявление президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Финляндии Санны Марин, высказавшихся сегодня в пользу присоединения Финляндии к НАТО, является радикальным изменением внешнеполитического курса страны», которое отразится на отношениях Москвы и Хельсинки.

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