Хельсинки, 12 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Власти России могут прекратить с 13 мая поставку газа в Финляндию из-за ее решения о вступлении в НАТО, сообщает 12 мая издание Iltalehti.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Как отмечает источник, власти Финляндии данную информацию не комментируют, однако ожидают, что такая мера может последовать со стороны России как ответ на стремление Финляндии в НАТО. Ранее остановку поставки российского газа анонсировали на 23 мая, так как в этот день подходил очередной срок оплаты.

«Если это будет реализовано, это вызовет серьезные проблемы для отдельных отраслей финской промышленности и производства продуктов питания», — говорится в сообщении.

Председатель парламентской группы «Истинные финны» Вилле Тавио сообщил, что председатели партий и парламентских групп были проинформированы о различных сценариях российских контрмер.

Ранее в МИД России отметили, что «заявление президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Финляндии Санны Марин, высказавшихся сегодня в пользу присоединения Финляндии к НАТО, является радикальным изменением внешнеполитического курса страны», которое отразится на отношениях Москвы и Хельсинки.

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