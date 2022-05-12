Москва, , 17:35 — REGNUM Телеведущий Иван Ургант вновь начал работать в России после продолжительного пребывания за границей. Об этом пишет портал CT News 12 мая.

Иван Ургант Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому

Так, Ургант присоединился к съёмочному процессу новой части франшизы «‎Ёлки»‎. Отмечается, что участие в съёмках телеведущий будет совмещать с европейским турне шоу «‎Вечерний Ургант»‎.

Напомним, что в начале марта 2022 года стало известно о том, что Иван Ургант уехал из России. С того момента артист практически не выходил на связь с поклонниками, а в интернете активно ходили слухи о его эмиграции.

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