12 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение газеты Politico о том, что Европейская комиссия через две недели собирается предложить признавать обход санкций преступлением в Европейском союзе.

Анна Царькова, , 18:53 — REGNUM Европейская комиссия через две недели намерена предложить признать обход санкций преступлением в Европейском союзе. Об этом 11 мая сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что данный шаг упростит для членов Европейского союза возможность конфисковать активы, замороженные в рамках санкционных мер против Российской Федерации. Источники издания подчеркивают, что эта мера предоставит странам ЕС правовую основу для конфискации замороженных активов.

«Еврокомиссия представит через две недели предложение о признании уклонения от санкций преступлением в ЕС, это шаг, который поможет странам-членам конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России», — сообщает источник.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что данный ход, по их мнению, поспособствует развалу Евросоюза.

«Почему бы просто не создать сразу Еврогестапо?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«А потом бегают по всему миру и зудят за демократию и свободный рынок», — добавил Роман К.

«Не останавливайтесь… Сколько можно стрелять себе по ногам? Сразу в голову…» — не без сарказма написала Ирина Т.

«Сами себя пусть жрут, как пауки», — пишет Светлана Ф.

«Но с начала друг друга перегрызут, так как начнутся разногласия, — хотя бы из-за санкций», — отметил «Удалённый аккаунт».

«Пошлет кое-кто ЕС лесом», — отреагировала Елена.

«А вот и демократия подъехала», — иронизирует Andrey U.

«Ха-ха, единая Европа. В ад тоже заставят идти вместе», — комментирует новость Елена.

«Ух, свободой сразу повеяло», — с сарказмом написал один из участников обсуждения.

«Чувствуете запах свободы?» — с юмором поинтересовался Daniil.

«Давай, жги комиссия, пока ещё существуешь», — шутит «Скиф Неапольский».

«Здесь поможет только выход из ЕС», — добавила Любовь К

Звонок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Походу Евросоюз лопнул», — не без сарказма пишет Роман Ф.

«Надеюсь, от своих санкций они сами по миру пойдут. Надоели, никому жить нормально не дают. Везде, так сказать, свою, никому не нужную демократию пропихивают», — написала Yulia V.

«Великобритания не зря ушла из Евросоюза. Ибо они и были одними из участников создания существующего кризиса», — считает Алексей Николаевич.

«Похоже на планомерное уничтожение ЕС», — добавил Александр Новиков.

«Близится конец Евросоюза», — отреагировал «А».

«Всё возвращается бумерангом. В свое время они «помогли» так распаду СССР. Вот теперь их ждет та же участь — получите и распишитесь», — отметила Ирина.

«Да и хрен с ними, не жалко. Они долго готовили блюдо под названием «Украина», ну она теперь поехала к ним на стол, пусть кушают, не обляпаются…» — с сарказмом пишет Александр.

«Вот вам европейские свободы — всех к ногтю», — отреагировал mihail. m76.

«Вы не поняли, это будет начало! И ещё вопрос, кто с кем разбираться будет? Потому и важно развалить ЕС уже сейчас! И из него получить как можно больше союзников!» — подытожил Игорь Ж.