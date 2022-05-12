Симферополь, , 17:17 — REGNUM Около 20 тысяч гектаров сельхозземель для орошения агрокультур, в том числе зерновых, введут в Республике Крым благодаря Северо-Крымскому канале. Об этом написал 12 мая в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

«По словам нашего президента, сбор зерновых в этом году может оказаться рекордным за всю историю России. Свою лепту в этот рекорд внесет и Крым. В текущем году в нашей республике посеяно 540 тысяч гектаров озимых культур и 259 тысяч гектаров яровых. Получено уже 100% всходов озимых, их состояние отличное», — написал Аксёнов.

«Благодаря запуску Северо-Крымского канала дополнительно будет введено в эксплуатацию порядка 20 тысяч гектаров сельхозземель для орошения агрокультур, в том числе зерновых», — добавил Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что имеются все предпосылки для отличного урожая в регионе, добавив что это также результат специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, вода из Днепра начала поступать в Северо-Крымский канал с конца февраля 2022 года. В этом году пользование водой из канала для аграриев будет бесплатным.