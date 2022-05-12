В Крыму введут 20 тыс. га сельхозугодий благодаря Северо-Крымскому каналу
Симферополь, 12 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Около 20 тысяч гектаров сельхозземель для орошения агрокультур, в том числе зерновых, введут в Республике Крым благодаря Северо-Крымскому канале. Об этом написал 12 мая в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Благодаря запуску Северо-Крымского канала дополнительно будет введено в эксплуатацию порядка 20 тысяч гектаров сельхозземель для орошения агрокультур, в том числе зерновых», — добавил Аксёнов.
Глава Крыма подчеркнул, что имеются все предпосылки для отличного урожая в регионе, добавив что это также результат специальной военной операции.
Как сообщало ИА REGNUM, вода из Днепра начала поступать в Северо-Крымский канал с конца февраля 2022 года. В этом году пользование водой из канала для аграриев будет бесплатным.