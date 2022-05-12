* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, , 17:17 — REGNUM Шесть сотен находящихся в Мариуполе (ДНР) боевиков нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тяжело ранены, заявил 12 мая заместитель командира подразделения Святослав Паламар в интервью газете ABC.

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он заявил, что украинские власти неверно себя ведут: азовцам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны были обеспечить «логистический коридор для поставок», поскольку риск окружения существовал сразу.

По словам командира боевиков, он не получал приказа выходить из Мариуполя — напротив, «был только приказ и он всё ещё есть: продолжать оборону», что азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и делают.

Он добавил, что «приказ поддерживать оборону в этих условиях невозможен», поэтому украинские власти должны «сделать невозможное, чтобы спасти своих солдат».

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