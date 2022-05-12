Вашингтон, 12 мая, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп завершил продажу отеля Trump International в Вашингтоне группе инвесторов из Майами, которая планирует преобразовать здание в новый отель Waldorf Astoria, сообщает The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Сделка о приобретении прав на расположенную в центре Вашингтона гостиницу была заключена между компанией Trump Organization и инвестиционной фирмой CGI Merchant Group из Майами (штат Флорида). Продажа прав на гостиницу, переоборудование которой в свое время обошлось Trump Organization в $210 млн, оценена в $375 млн.

Построенное более 120 лет назад почтовое отделение, расположенное всего в нескольких кварталах от Белого дома, является собственностью федерального правительства и было сдано в аренду Trump Organization на 60 лет. Осенью 2020 года компания Трампа отказалась от попыток продать права аренды на него за $500 млн.

Новые владельцы уже взяли отель под свой контроль и начали демонтаж позолочённых вывесок с фамилией Трампа над главным входом.

Отмечается, что отель с 263 номерами был удостоен исключительно высокой цены, учитывая его расположение на Пенсильвания-авеню, между Белым домом и Капитолием.