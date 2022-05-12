Батуми, Грузия, 12 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. На котрольно-пропускном пункте Сарпи на границе Грузии и Турции возник серьёзный затор из автомобилей, сообщает 12 мая грузинский телеканал «TV Пирвели».

Supermac1961 Грузовики

На границе стоят километровые очереди. Грузовики уже несколько дней находятся в пробках. Большинство автомобилей имеют российские номера. Водители большегрузов говорят, что они используют Грузию в качестве транзитного коридора для перевозки грузов в Россию и из России. Грузия остаётся единственной после введения санкций страной, которая свободно может использоваться для транзита.

МВД не комментирует ситуацию на контрольно-пропускном пункте Сарпи.