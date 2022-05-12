Киев, 12 мая 2022, 17:07 — REGNUM Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий конфискацию имущества у украинских граждан, поддерживающих российскую военную спецоперацию.
Об этом 12 мая сообщил на своей странице в соцсетях депутат Рады Стефанчук.
Рада приняла такое решение, одобрив закон №7194 на пленарном заседании.
Имущество разрешено отнимать «по решению суда» конфисковать имущество тех, кто поддерживает спецоперацию РФ.
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