Киев, 12 мая, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий конфискацию имущества у украинских граждан, поддерживающих российскую военную спецоперацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом 12 мая сообщил на своей странице в соцсетях депутат Рады Стефанчук.

Рада приняла такое решение, одобрив закон №7194 на пленарном заседании.

Разрешено «по решению суда» конфисковать имущество тех, кто поддерживает спецоперацию РФ.