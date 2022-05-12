Саратов, 12 мая, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 12 мая всего провели 3 959 722 исследования на коронавирусную инфекцию, обследовано 3 680 180 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Russian.news.cn Анализ на коронавирус

За время пандемии в Саратовской области зарегистрировано 250 163 случая заболевания коронавирусом, из них 59 — за сутки. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 10 444,7 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 2,44 на 100 тыс. населения, темп прироста — 0,02%.

В регионе нарастающим итогом выявлено 434 случая заболевания COVID-19, ассоциированных со штаммом «Омикрон». Среди инфицированных лиц, не выезжавших за пределы Саратовской области, 224 человека из числа работающего населения, 118 — пенсионеры, 21 — студенты вузов, 71 человек — дети в возрасте до 18 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области лечение в стационарах проходят 486 ковид-пациентов, амбулаторно помощь оказывают 1323 жителям.

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