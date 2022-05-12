Калуга, , 17:09 — REGNUM Вынесен обвинительный приговор 26-летней калужанке, которая признана виновной в неуважении к обществу и оскорблении чувств верующих, сообщили 12 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Девушка сфотографировалась с поднятой задней частью платья на фоне калужского храма, расположенного на улице Смоленской, и разместила в социальных сетях свое изображение.

Приговором суда жительнице Калуги назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

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