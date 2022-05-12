Белгородский район, Белгородская область, 12 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками территории села Солохи Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе СКР.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Обстрел Солохи

По данным следствия, 11 мая военнослужащие Вооружённых сил Украины и иных украинских воинских формирований произвели несколько прицельных выстрелов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». В результате разрыва снаряда вблизи жилых домов ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей, один из которых скончался по дороге в медицинское учреждение.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, один из пострадавших находится в реанимации, остальные в отделениях в состоянии средней степени тяжести.