Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Бурый медведь убил солдата армии США, который наткнулся на берлогу животного во время разведки дикой местности около военной базы на Аляске, сообщает The New York Times.

Медведь

Трое солдат наткнулись на берлогу медведя, когда они составляли план местности для курса по ориентированию на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридж, рассказал капитан Дерек ДеГрааф, командир северного отряда войск Аляски. Отряд ДеГраафа следит за соблюдением законов по защите дикой природы.

Отмечается, что из берлоги выскочила медведица-мать, которая бросилась бежать, сбив с ног одного солдата и напав на второго, который позже умер.

Руководство военной базы не раскрывает имени погибшего солдата, однако отмечается, что мужчине было около 30 лет. Детали инцидента изучает отдел уголовных расследований армии США.