Москва, 12 мая, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Народному фронту удалось решить одну из самых острых проблем жизнеобеспечения Мариуполя — снабжение жителей питьевой водой. На днях работу системы оценил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

ИА REGNUM Вода

«Большое спасибо правительству Московской области за предоставленные водовозы, а участникам программы президентского резерва управленческих кадров и правительству Кабардино-Балкарии — за приобретение емкостей для воды. Для жителей Мариуполя это первоочередная потребность», — отметил Михаил Кузнецов.

В различных районах Мариуполя Народный фронт установил 109 пластиковых емкостей, по тонне каждая, рассчитанных на обеспечение питьевой водой 55 тыс. жителей из расчета 2 л на человека в день.

Ежедневно специализированные автоцистерны заполняют их артезианской водой. Водовозы допущены к работе Роспотребнадзором.

«На водопроводе Мариуполя ведутся ремонтные работы, это небыстрый процесс. Постепенно появится техническая вода, но на полное восстановление водопровода уйдет время. Поэтому мы продолжим системные поставки питьевой воды до полной нормализации ситуации», — отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта по региональной работе Борис Подольный .

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