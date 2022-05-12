Москва, , 16:55 — REGNUM Последствия антироссийской политики Запада становятся уже труднообратимыми для стран Европейского союза, заявил 12 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Kremlin.ru

Оценивая последствия от антироссийских санкций Запада, президент указал на то, что от них сильно страдают страны ЕС, и ещё не все последствия себя проявили в полной мере.

Владимир Путин «Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, приведёт к сложнейшим труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода».

Глава государства подчеркнул, что европейские власти сами устроили такую ситуацию, так что ответственность лежит именно на них, ведь именно элиты западных стран «ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром».

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