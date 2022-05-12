Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен совершить визиты в Германию и Францию в период 14–16 мая, сообщает 12 мая пресс-служба Госдепа.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечено, что в ходе визитов Блинкен намерен принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине.

Кроме того, госсекретарь США примет участие в заседании Совета по торговле и технологиям США и ЕС.

Напомним, ранее с главами МИД Британии, Германии, Италии и Франции встречалась первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и обсудила вопросы ужесточения санкций против России.

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