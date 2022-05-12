Владимир, , 16:52 — REGNUM Администрация Владимирской области подвела итоги прошедшего отопительного сезона и поставила задачи в рамках подготовки к новому. Как сообщила пресс-служба администрации, в большинстве муниципалитетов отопительный сезон завершился с 28 апреля по 7 мая. Отопление к 12 мая ещё не отключили во Владимире, в Муроме, Гусь-Хрустальном и Суздальском районах. В областном центре отопление планируют отключить в ближайшее время.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

В Муроме в ходе отопительного сезона произошло серьёзное технологическое нарушение: 23 и 24 января подача тепла была ограничена из-за обрушения кровли котельной на улице Московской. С 1 декабря 2021 по 1 марта 2022 года в зоне ответственности филиала «Владимирэнерго» зафиксировано более 1,5 тысячи отключений поставки электроэнергии потребителям области. Основной причиной стали сильные снегопады и обледенение линий электропередачи, приводившие к массовым отключениям электроэнергии. Принято решение провести совещание с участием представителей Минэнерго и ПАО «Россети» по дальнейшему взаимодействию, чтобы подобные ситуации не повторились следующей зимой.

Перевести на индивидуальное отопление планируется некоторые малоэтажные дома — для эффективного использования источников теплоснабжения и сокращения потерь тепловой энергии при её передаче. Такие работы нужны в 424 домах 17 муниципальных образований, включая 231 муниципальную квартиру и 2356 частных квартир. Врио губернатора поручил составить отдельную программу по переводу на индивидуальное отопление малоэтажных домов.

В 2022 году направлено около 1,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию шести объектов питьевого водоснабжения, 15 котельных, 71,6 км сетей водоснабжения, 18,4 км сетей водоотведения, 19,6 сетей теплоснабжения, 16 объектов водоснабжения и водоотведения.